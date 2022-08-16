前新竹市長林智堅在台大國發所的碩士論文被認定抄襲，對台大聲譽及金字招牌有影響嗎？台大校長候選人、研發長李百祺表示，這起事件對台大聲譽的影響一定有，但希望是短期的、不是長期的，他也認為「誠信正直」是維護台大聲譽最核心的因素。

台大今天晚上舉行第二場校長候選人治校理念說明會，對於近日發生的林智堅論文事件，李百祺表示，學術聲譽攸關一所大學是否偉大，同時也會影響到留才、攬才及吸引優秀學生，而師生是否具有正直誠信與學校學術聲譽有高度相關。

李百祺表示，若遇到一些論文抄襲個案，可以照現有機制處理，但學校應秉持誠信、正直的原則，目前來看，各界對台大處理這個個案，算是有點信心。

對於論文抄襲事件，李百祺認為如果等到事情發生之後再來處理，那只能算是亡羊補牢。他認為學校應該提供師生正確的學習環境，教授指導寫論文，學生剛開始提出研究計畫書，就要告訴他們要重視學術倫理，實驗作出來的數據，不能人為去更改，前端做好了，就不用擔心後端要去處理個案。

碩士班寫論文的制度是否有必要調整？李百祺表示，讓碩士班學生不用寫論文，改用修更多課來取代，這值得來做。不過在此之前，依規定碩士班學生要寫論文才能拿到學位，學生還是要依照規定去做。