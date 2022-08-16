大聯大(3702)今日舉辦法人說明會，第二季稅後淨利及EPS均超越財測高標，每股賺1.49元，單季庫存天數則相較第一季增加10天、達52天，展望第三季，大聯大預估，營收預估會呈現個位數衰退。

大聯大第二季營收1990.56億元，營業淨利創同期新高達37.75億元；在業外收益挹注之下，稅後淨利及EPS均超越財測高標，分別為28.97億元及1.49元；累計上半年營收、營業淨利及稅後淨利分別成長8.4%、20.6%及13.1%達4089.21億元、79.96億元、63.41億元，EPS為3.54元。

大聯大第二季庫存天數為52天，相較第一季的42天增加10天，但財務長袁興文強調，仍屬於正常範圍之內。

大聯大表示，上述營收及淨利成長，主因筆電、網通暨週邊設備、伺服器、基地台等高速運算、雲端硬體設備及汽車電子出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求。

大聯大受惠於獲利成長，第二季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital, ROWC)分別為15.9%及8.6%。

展望2022年第三季，若以新台幣29.8元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1800億~1900億元，季減少4.5%~9.6%，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.75%~1.95%，預估稅後淨利為22.61億~26.47億元，預估EPS為1.35元~1.58元。