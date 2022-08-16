為了避免公共工程流標，行政院工程會今（16）日重申，已提出4大因應對策供機關依循，以利公共建設推動，並要求主辦機關應負起責任，不因委外審查或委託專案管理而不負責任。

缺工缺料及物價上漲是目前狀況，工程會表示，已協調各機關採取因應對策，以源頭控管方式，每月檢視砂石供需平衡，疏浚河川充分供應砂石，砂石與飛灰以固定價格讓售，及水泥貨物稅減半等，使混凝土量足價穩供應，對於受國際價格影響項目（例如鋼筋、鋼構），以契約三層級物價調整機制調整契約價款，以因應物價上漲。

針對缺工部分，工程會表示，勞動部已修正外籍移工引進規定，補充不足人力，個案工程如依規定引進移工額度仍有不足，亦可報請行政院專案核准。機關於招標文件說明相關機制及於履約時為必要協助，可降低廠商投標疑慮。另機關亦可採營建自動化或模組化設計，減少個案勞工需求。

工程會說，在各機關的努力下，近4年約九成工程標案能順利決標，且公共建設執行率連續2年達95％以上高標準，去年執行金額4,386億元，執行率更達95.87％為歷年最高，顯示各項公共工程仍能持續順利推動。

工程會表示，透過實際召開流標檢討會議歸納分析，少數個案流標主因為機關應作為而未作為所致，包括未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期、契約書圖規定不合理，工程會並已提出相關因應對策供機關依循，以利公共建設推動，並要求主辦機關應負起責任，不因委外審查或委託專案管理而不負責任，相關實際作法如下：

(一)預算應符合實際

依市場行情及計畫內容核實編列各階段預算經費、編列至完工時所需物調費及預備費。

(二)工期應符合實際

依工程項量及要徑排程訂定工期，因有需求縮短工期者，應衡量必須對應投入人機料所需預算。

(三)契約書圖契約應合理

設計成果應合理且不得綁標、契約納入3層級物調機制、不應將機關或設計責任轉嫁廠商、機關辦理估驗及問題解決決策應快速。

(四)必要時採機關供應主要材料方式

工程會強調，各工程主辦機關於發生流標當務實檢討個案關鍵原因，對症下藥，確實解決問題而不是將缺工缺料作為流標的理由，方能讓工程順利進行。