蔣萬安醫療對策委員會今（12）日指出，蔣萬安一直提醒陳時中要與人民在一起，本會也很納悶，陳時中是個牙醫師，好歹也受過基礎醫學教育，應該深知科學必須實事求是，講求證據與實證，結果呢？當臺灣最高學府判定林智堅論文造假、抄襲，等同是用欺騙的手段取得學歷，這已不光是道德瑕疵，都還可能涉有刑事責任，陳時中怎麼挺得下去？

蔣萬安醫委會表示，民進黨撤換林智堅，就是用力呼了蔡英文與陳時中一大巴掌，面對是非黑白，我們看到的陳時中只有跟著說謊、跟著欺騙，他心中沒有正義、沒有對錯，只有政治，身為一個擁有醫療背景，且不斷炫耀自己擁有法學家世的政治人物，對於如此荒誕的論文造假事件，竟可以毫無道德勇氣、沒有公理良知，跟著蔡英文、林智堅一起蒙騙臺灣人民！這就是蔡政府的風格嗎？

蔣萬安醫委會直言，只要是人，都不會完美，一定有很多地方需要再更加努力、更加進步，但比起林智堅、比起陳時中，一般擁有基本道德的市民，面對是非對錯的判斷，都有一把良心的戒尺，該認錯、該道歉、該修正，絕不硬ㄠ，如果想擔任縣市首長的政治人物，連這樣的標準都沒有，怎能期待他會是個勤政愛民、清廉無私的好官呢？

蔣萬安醫委會強調，回首陳時中擔任防疫指揮官期間的所作所為，是否就如同林智堅這樣死纏爛打，胡亂硬ㄠ呢？一個連確診數據都可以用「校正回歸」來掩飾真相的陳時中，一個明明就是德國原裝進口BNT卻能硬ㄠ是中國大陸分裝的陳時中，一個明明甚麼都沒準備卻說萬事OK讓民眾接受病毒洗禮的陳時中，市民要如何說服自己可以放心將身家性命託付給他呢？難道大家都不害怕一個對於誠信不堅持、對於廉恥不要求、對於正義無所謂的陳時中嗎？