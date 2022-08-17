華城(1519)第二季獲利達到2.33億元，創下15年以來單季新高，法人認為，電網、風力、儲能等項目下半年展開，下半年營運動能持續加溫，今年的獲利有望回升到2020年水準，2023年起各業務需求強勁，且毛利率提升，將帶動獲利持續向上攀高。華城今天盤中一度大漲超過5％，股價重回40元之上，為今年4月下旬以來新高。

華城第二季營收20.45億元，年減14％，不過，毛利率拉高到23.76％，主要單一產品規格特殊，毛利超過30％，而原料價格雖在高檔，但部分轉嫁客戶，整體獲利爬升到2.33億元，年增261.5％，每股盈餘0.89元。累計上半年營收34.4億元，毛利率20.82％，優於去年同期14.8％，稅後淨利2.25億元，每股盈餘0.86元。

展望下半年，法人看好華城三大動能，電網強韌計畫啟動，台電加速汰換老舊系統與新增變電站，以及再生能源建置加速，都將帶動電力、配電變壓器和開關設備需求持續增長；其次，風力機艙組裝業務逐步展開，再加上第三區塊風力標案即將在第三季開標，第四季進入設備施作期，都將拉高工程營收貢獻；第三，光儲合作項目即將展開試點，而原物料的影響降低，法人認為，華城過去在新能源產業的策略合作，今年下半年陸續展現，營運表現有望優於上半年。

2023年政府針對2050淨零碳排計畫中，輸配電汰換撥款2000億元，明年將是預算分配元年，加速更多電力設備汰換需求；此外，離岸風力組裝與統包業務，都是法人看好華城毛利率表現逐步提升及營運成長動能的因素。