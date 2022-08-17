柬埔寨詐騙徵才相關案件引發社會高度關注，詐騙集團開出高薪利誘台人，人們到了當地後淪為「豬仔」，被強逼做非法工作，不從則遭囚禁、虐待、性侵等，甚至被當商品般一再轉賣，求救不易，如今已有營救團體及不少返台受害者們現身說法，駭人聽聞的情節，讓台灣社會人心惶惶，而前女團「女F4」成員Amy(葉庭蓁)，驚爆自己上個月才收到類似的邀約，高薪找她到印尼當業務，拉台灣人入行也能抽成，對方的釣人私訊隨之曝光。

Amy近日先是在臉書曝光，自己在柬埔寨詐騙案新聞曝光前，也差點被交情極好的朋友拐騙，還準備了極其完整的文案，讓人信以為真，她差點就上當飛赴當地，好險Amy的妹妹敏銳察覺有異，極力阻攔她前往，「不然我現在應該不知道在哪裡了，孩子跟寵物也永遠見不到了，感謝有我妹」。

據《自由時報》報導，Amy進一步曝光詐騙細節，她收到國中同學突然傳來私訊，問她要不要去印尼工作，工作內容是當線上文字顧問，這樣一個月下來可賺30到70萬不等，薪水非常高，還提到如果她本人不方便前往，也可拉台灣人入行，一名人力介紹費給8到10萬，對方還強調「我很缺人，我這裡很多女生，會有男生嗎？」，因為條件太優渥，Amy坦言很吸引人，她真的差點去了，還說自己會幫忙找看看有沒有人要去。

Amy透露，對方準備了2種工作方案，一是底薪高但抽成低，另一種則是抽成高但底薪低，但公司方面會培訓員工當主管，需簽約半年的工作合約，福利包食宿費用還有全勤獎金，而Amy育有一個8歲的兒子，她坦言70萬月薪吸引力很大，本來希望將兒子交給媽媽帶，自己可以先飛出國試試，是妹妹阻止，她才打消念頭，如今看見新聞相關報導，不禁心頭一顫，覺得如今會高薪找人出國工作的，無論是泰國、印尼還是其他東南亞國家，「大概最後的終點都是柬埔寨吧」。