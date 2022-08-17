近一月台股表現出色，大盤上漲5.96％，櫃買指數更大漲8.07％，連帶台股基金績效一掃陰霾，全部台股基金績效全都正報酬，更有24檔基金績效打敗櫃買指數的8.07％，績效相當亮眼。

投信法人表示，8月以來雖然總經數據、企業展望偏負向居多，且大陸在台海演習事件干擾，但台股回測月線支撐後，已再度回到上升軌道，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，有利透過台股基金進場布局。

群益投信指出，隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，底部可望越墊越高來經歷基本面的利空測試，股市將可重新回到多頭軌道。台股行情要持續發熱，最需要中小型股續航，因此相關台股基金也較有表現空間，近期中小型股有增溫態勢，漲勢也讓櫃買指數後續表現，有追上大盤的態勢。

雖然中小型股有增溫現象，但卻是震盪加劇，使得表現差異相當大，整體操作上仍以選股為重，台股個股波動劇烈，基金投資低波動優勢勝過個股，建議布局櫃買中小型基金介入。

群益店頭市場基金經理人吳胤良認為，台股長期方向，仍需觀察全球經濟軟著陸效果，其中主要產業的半導體，基本面有近憂、無遠慮，且許多優質成長型科技類股已跌深，加上聯準會（Fed）加息速度，可望於第四季達到頂峰，後續仍將回復正常貨幣政策，故震盪過後台股，長線仍可望重返多頭。

投資佈局建議汰弱換強，低基期及跌深的個股，籌碼相對穩定，反彈的力道較值得期待，電子股看好包括矽智財、汽車電子、電子紙、蘋概等族群，非電子方面建議聚焦生技、解封概念、航太等區塊。