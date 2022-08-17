台水公司今（17）日公告，高雄市岡山區岡燕路及聖森路交叉路口自來水1000 mm送水幹管漏水，需緊急停水辦理止漏修復。停水時間從18日晚間8時至19日上午8時，影響岡山、阿蓮、路竹民眾共3萬1028戶。

台水公司表示，停水區域包含阿蓮區全區，路竹區竹圍里、下坑里、甲南里及甲北里。以及岡山區台上里、碧紅里、竹圍里、後紅里、嘉興里、華崗里、大莊里、嘉峰里、程香里、潭底里及和平里。

台水公司指出，阿蓮區因地勢較高且位處送水管線後端，復水所需時間較長，需延至8月19日下午2時恢復正常供水。