全球DRAM市況不佳，根據《日本經濟新聞》報導，受通膨衝擊個人電腦(PC)、智慧手機銷售，目前客戶抑制採購、DRAM供應過剩情況未解，指標性商品DDR4 8Gb的7月份大宗交易價格落在2.55美元，與前一個月相比下跌6%，而且已連續3個月下跌。外資摩根士丹利（大摩）則示警，接下來記憶體晶片將急速跌價。

報導指出，DRAM價格持續走跌，除了主流商品DDR4 8Gb價格月減6%以外，DDR4 4Gb的7月份大宗交易價格則落在2.07美元，比前月下降5%，同樣是連續3個月下跌。此外，在舊款DDR3記憶體產品方面，DDR3 4Gb的7月份大宗交易價格也較前月便宜5%、來到1.9美元附近。

報導提到，由於新冠肺炎疫情帶來的宅經濟需求已告一段落，今年下半年PC等產品銷售恐疲弱，因需求端抑制DRAM採購，預估短期內DRAM行情仍將繼續走跌。

香港調查公司Counterpoint Research數據也顯示，今年第2季全球PC出貨出貨量年減11%至7120萬台。

大摩則警告，由於需求疲軟，下半年記憶體價格將更快速下滑，三大記憶體市況包括DRAM、NOR Flash、NAND Flash等無一倖免。