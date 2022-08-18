周四公布的終值數據顯示，歐元區七月消費者物價指數為年增8.9%，同於初值的預估，但高於六月當時再創新高的8.6%。歐盟統計局(Eurostat)也表示，在扣除波動性較大的項目之後，歐元區19國的核心通膨也明顯上揚。

統計局說，歐元區七月通膨率為月增0.1%，年增8.9%，為自1999年開始導入歐元使用以來的最高通膨水準。

統計局也說，總共有4.02個百分點是來自於能源費用升高的貢獻，該成本的上升主要為俄烏戰爭帶來的影響；有2.08個百分點是來自於更貴的食品、酒類和菸草價格貢獻。

然而即使排除了這些波動性較高的項目，歐洲央行(ECB)所指稱的核心通膨在七月仍然為年增高達5.1%，高於初值預估的5.0%。

ECB會在利率決策時，會仔細地審視核心通膨率。而這些通膨都遠離ECB的2%通膨目標。

在歷經多年的超寬鬆貨幣政策之後，ECB在上個月啟動了新一輪升息周期。不過最新數據顯示，占歐元區GDP3分之2的服務業，其物價在七月為年增3.7%，最終為整體的通膨率增添了1.6個百分點。

工業的物價則較去年同期上升4.5%，使整體通膨增加1.16個百分點。