財政部統計處公告，2019年台灣每1位稅務人員平均服務2689人，女性占比78.7%高於鄰近國家地區。良好的稅捐環境須倚賴稽徵機關與納稅義務人互相合作，肩負核算、審查及與民眾直接接觸的稅務人員為其中關鍵，而隨各國稅制結構不同，所需稅務人員配置互有差異。

依據亞洲開發銀行(Asian Development Bank，ADB)最新發布資料，2019年我國稅收結構與南韓相近，所得稅約占3成居首位，其次為社會安全捐；大陸與泰國以消費稅占4成1、5成5最多；日本以社會安全捐為主，占4成。提升稅務人力，有助於提高稅收徵管的能力，ADB所列37個亞太國家/地區中，平均每位全職稅務人員服務人口大多介於2千至3千人，我國為2689人，於亞洲四小龍中居中，香港及南韓在2500人上下，而新加坡每位稅務人員服務3003人。

觀察ADB所列37國稅務人員學歷及年資組成，2019年底有20國具學士以上學歷稅務人員占逾5成，其中泰國100%、南韓91%、我國為8成2。稅務人員服務年資均以20年以上為多，我國有7成以上服務年資超過10年，且超過20年者占43.3%，或因其需具熟稔專業知識及經驗累積有關。從性別觀察，2019年底我國女性稅務人員占78.7%，約為平均數(39.9%)2倍，而女性主管占全體主管的73.2%，2比率均高於亞太鄰近國家/地區。