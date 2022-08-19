美國海軍陸戰隊怎麼飛MV-22B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機

就在美國空軍宣布，由於離合器問題，將無限期停飛CV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機不到1天，海軍陸戰隊便說，不會停飛旗下的MV-22B機隊。

據軍事網（Military.com）18日報導，美國海軍陸戰隊說，早自2010年起，他們就知道這問題，而旗下飛行員能因應，一名軍官甚至說，這些問題是「常識」。

美國海軍陸戰隊發言人史登哲（Jim Stenger）周四說，從2010年起，陸戰隊就知道「離合器硬接合」的問題；也因此，他們訓練飛行員，萬一飛行途中發生這問題時，以適當的緊急管控措施因應。

儘管美國海軍陸戰隊，空軍和海軍都部署了「魚鷹」，但在68萬小時的總軍事飛行時數中，陸戰隊就占了其中的53.3萬小時。而史登哲在聲明中指出，在所有的飛行時數中，沒有一件是因為這危險而導致災難性事件。

不過，一位要求匿名的陸戰隊官員說，自從啟用「魚鷹」起，只發生了5起「離合器硬接合」事故，其中10起和陸戰隊有關。

這位軍官說，超過2/3的事故都發生在起飛後幾秒內，而陸戰隊早已有流程因應。他指出，只要在「魚鷹」離地約30英尺（約9公尺）時進行懸停檢查，便能大大降低事故的風險。

美國海軍陸戰隊周四說，空軍使用V-22的方式和他們不同。而空軍說，離合器問題從2017開始出現，但海軍陸戰隊卻說，2010年就存在了。面對相關問題，美國空軍並未提供答案。