台南市新營鐵道地景公園。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

內政部營建署舉辦的「2021致敬城鄉魅力大賞」8月公布評比結果，台南市一舉囊括11項大獎，市長黃偉哲表示，台南每年積極爭取內政部「城鎮之心工程計畫」經費補助，打造新營鐵道地景公園、月津港水岸公園、大隆田生態文化園區、竹溪水岸園區等景點，亦爭取補助經費辦理台南築角等社區營造計畫，讓小而美的社區角落可以遍地開花。

市府都發局表示，這次「2021致敬城鄉魅力大賞」台南榮獲獎項包括，競爭型計畫特優（新營鹽水－雙星拱月計畫）、政策型計畫特優（竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程）、政策型計畫優等（大隆田地景計畫—台南市官田區台糖閒置空地活化工程）、社區營造型計畫佳作（長短樹的祕境花園、查畝營創生藝文基地、後甲新境）。

都發局說，另「台南築角計畫」打造出許多特色社區景觀，執行成效獲各界肯定，長期輔導計畫推動的建築師李坤昇因此獲得這次大賞的「特別貢獻賞」。都發局地景規劃工程科長劉守禮致力於城鎮風貌改造工程及社區營造計畫推動，執行計畫獲得國內外各大獎項，亦榮獲這次大賞的「特別貢獻賞」，為該獎項獲獎名單中唯一公部門人員。

台南市城鎮風貌計畫整體執行績效、環境景觀總顧問輔導成果、社區規劃師團隊作品各獲得一座「城鄉金讚獎」，故這次大賞台南共獲得11獎項，獲獎數量為全台第一。黃偉哲也感謝中央對市府相關計畫推動成果，並表示未來將繼續爭取中央相關經費補助，將台南變得更美、更好。