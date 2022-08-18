嘉義市辦「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，推夜經濟。（廖素慧攝）

嘉義市開發「夜經濟」，發掘夜生活魅力，8月19、20日2天晚上9點至凌晨1點，將在嘉義in89豪華影城頂樓（R樓）推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，有市集、街頭夜訪、派對、露天電影、城市露營等9樣驚喜活動，市長黃敏惠揪大家來天台賞夜色。

黃敏惠站在首度開放的in89豪華影城頂樓天台，欣賞2公尺高的暗光鳥環保裝置聲光藝術，看見嘉義市的美麗夜景，肯定年輕人用創意點亮嘉義的夜間新生活，期待帶出更多消費力。

黃敏惠表示，夜經濟是城市年輕、活力及創造力的指標之一，是市府活絡經濟的重要推手，嘉義市是雲嘉南觀光休閒消費中心，有文化底蘊，還有許多年輕人的活潑創意，此次仿效國外，推出「暗光鳥紀：神隱天臺」活動，屬於嘉義市的「白晝之夜」，期待藉此翻轉大家對夜晚的想像，帶動夜經濟。

市府工策會總幹事許燿宏說，「夜經濟」是嘉義市必須突破的課題，為打造屬於嘉義市的風景，活動有尖端舞團「小事小外掛」快閃驚喜演出，知名播客「雞絲放送」歡樂直播，也導入新興的城市露營。

同時鼓勵民眾騎YouBike夜遊城市，到風格店家品嘗特調飲品、抽獎活動或延時營業等夜間小彩蛋，還錄製深夜電台Podcast，介紹地方文化與聯名店家，開啟對夜生活的更多想像。

活動於19、20日晚上9點至凌晨1點，在嘉義in89豪華影城R樓舉辦，有無眠市集、夜訪成仁街、暗光鳥裝置藝術、直播互動、音間派對、電影辯士、電影不眠夜、深夜電台、城市露營

。