台灣美國商會（American Chamber of Commerce in Taiwan ）周五表示，大部分受訪的成員表示中國最近在台灣附近進行軍演對他們造成的影響有限，但也坦承他們確實有比較擔心一些。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於本月稍早訪台之後，北京當局便開始在台灣周遭接連展開軍事演習。

台灣美國商會在8月8日至17日對529名會員進行調查，並收到126份回覆，其中77%的受訪者表示他們的業務沒有受到太大影響，而17%的受訪者表示他們的業務受阻，相關問題包括航運或保險成本增加，以及供應鏈交貨延遲。

在這17%的受訪者當中，有將近一半表示這些阻礙是出自於「政策變化」或「國外總部的擔憂」。

這份調查顯示，46%的受訪者預期今明兩年台海軍事活動增加將影響公司營運，其餘受訪者則表示不確定或不認為會受到影響。

報告指出，以1（完全不擔心）到5（非常擔心）來評估，受訪者對於中國在未來24個月內對台灣做出嚴重行動的擔憂程度平均為2.8。

在談及美台貿易協商時，台灣美國商會主席Andrew Wylegala表示，該組織向來支持制定一個深具雄心的議程，透過《21世紀貿易倡議》加速與台灣的經濟合作，並最終達成雙邊貿易協定。他並表示，最近幾周的事態發展凸顯出一個重要性，即美國應加強與台灣的經濟合作與整合以維持台灣的韌性，此外，也凸顯出一個重要的事實，即台灣與美國的經濟關係也是一個安全問題。