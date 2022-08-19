高雄市仁武區今天中午發生一起休旅車暴衝7-11門市事故！王姓男子駕駛休旅車欲停放停車場，疑似車輛故障暴衝入超商內，1名女顧客險被撞上，現場玻璃破碎，桌椅全毀，商品也遭撞倒，所幸無人受傷，確切肇因仍待警方釐清，店內損失金額計算中。

警方表示，今天中午12時28分接獲報案，指仁武區仁慈路的仁慈7-11門市發生轎車暴衝一事，員警獲報後趕赴現場處理。

坦克暴衝撞進超商，商品全噴飛。(記者爆料網提供)

警方調查，55歲王姓男子駕駛自小客車欲停於停車場，途中疑似車輛故障突然暴衝，因而衝入超商內，員警對王男進行酒測，酒測值為0，確切肇因仍待進一步釐清。

根據案發當時監視器畫面顯示，事故發生前，超商內有1名男性店員，另有1名男顧客正在結帳，及1名女顧客在挑選商品，突然聽到衝撞「砰」一聲，所有人往外看，即見休旅車撞破玻璃衝進超商內。

警方表示，案發當時，男店員看似淡定，男顧客受驚嚇向後退，女顧客嚇得往後逃竄，架上的商品全被撞落，所幸無人受傷，不過由於外牆整片玻璃碎裂、架上商品撞倒、桌椅毀損、天花板掉落，現場滿目瘡痍，損失不小，店內損失金額尚計算中。