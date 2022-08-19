澳洲政府周五表示，為了促進電動車普及、趕上其他已開發國家的腳步，政府將推出針對汽車碳排放的新法規。

澳洲氣候變化和能源部長Chris Bowen在坎培拉舉行的電動車峰會上表示，在澳洲銷售的汽車中只有2%是電動車，相較之下，在英國和歐洲的比例分別為15%和17%。他並警告，對於那些其他地方賣不掉的車，澳洲恐將成為接收這些車輛的「垃圾場」。

Bowen表示，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中，澳洲是除了俄羅斯以外，唯一既沒有燃油效率標準、也未在制定這類標準的國家。這類規範會促使製造商提供更多的電動車和零排放車。

澳洲政府將在9月發布諮詢文件，內容將聚焦於提高電動車普及、如何讓價格更親民，以及燃油效率標準的選擇。

該能源部長表示，目前澳洲只有8款售價低於60,000澳元（約41,450美元）的電動車可供選擇，而英國則有26款。

今年5月贏得大選的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在競選期間的主要政見即包括氣候政策改革，使澳洲在這方面能趕上其他已開發經濟體。他承諾為電動車提供減稅優惠，並將澳洲到2030年的減碳排目標提高到比2005年減少43%。

特斯拉董事長Robyn Denholm在該峰會上表示，澳洲必須盡快趕上世界其他地區。這不僅是關於電動車，也關乎減少汽油車排放。我們不能接受的是澳洲接收世界上最髒的車。這就是我們現在有的車，而且還在增加。