根據美東時間周四下午揭露的證券文件，主動式投資人暨GameStop董事長Ryan Cohen已經完成出清Bed Bath & Beyond持股的交易，受此消息打擊，該家具用品連鎖店周四盤後股價崩跌44.64%，報10.27美元。

在周四一般交易時段，被列入「迷因股」的Bed Bath & Beyond收跌19.63%。

根據周四披露的文件，「迷因股始祖」GameStop董事長Ryan Cohen旗下創投公司RC Ventures在周二和周三以每股18.68美元～29.22美元拋售所有Bed Bath & Beyond股份。該公司也賣掉了對Bed Bath股票的買權（call option）。

Cohen旗下RC Ventures是Bed Bath & Beyond的第二大股東。根據周三披露的文件，該創投公司宣布將透過摩根大通證券出售包括選擇權在內共945萬股Bed Bath & Beyond股票，而這也是其全部的Bed Bath持股。

Cohen最初以平均每股約15.34美元買進Bed Bath股份。以此估算，在扣除券商費用之前，Cohen出清Bed Bath普通股入帳約5900萬美元，而賣掉選擇權可能獲得額外收益。

儘管周四股價重挫，但近來受到散戶熱烈追捧的Bed Bath本月以來仍然飆漲了逾200%。