近來頻傳國人遭詐騙至柬埔寨人口販運案件，內政部長徐國勇19日率同警政署長黃明昭拜會法務部，與法務部長蔡清祥及檢察總長邢泰釗會面研商，重申檢警全力合作，跨部會共同打擊國內外人口販運集團及嚴懲重辦黑幫海外犯罪及蛇頭，達成「強力瓦解、全面澈查、嚴查速辦、從重求刑」等多項共識。

法務部表示，各地檢署偵辦柬埔寨等境外人口販運案，截至目前統計，各地檢察署已立案65件，被告計111人，已遭羈押37人。

法務部表示，人口販運事件幕後或為黑道幫派，或是結合當地不肖集團裡應外合，惡性重大，目前政府相關部門正全力追查中，檢警若從中發現任何詐騙手法，亦將適時對外宣導，以防止無辜民眾受害。

法務部指出，相關案件因屬跨境犯罪，涉及多國人士受害，外交單位及警方也正協力多國進行救援，包括交換相關情資，透過關務、警政、移民等等措施上的協力，全力營救受害者，並持續追查不法。法務部將配合聯繫及提供國際司法互助之管道及情資。

法務部說，跨國人口販運集團，背後往往有幫派等組織犯罪情形，因此，檢警將聯手嚴懲重辦，除由警方展開全面掃蕩外，檢察官也將審酌個案嚴重情節依法聲請羈押及求處重刑，並溯源追查到底。