大陸股市近期短線窄幅區間震盪，投信法人指出，隨著事件驅動出現的新主線機會，可繼續保持關注，其中，可關注業績確定性相對較強的行業。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，中長期來看，資本市場估值分化有望持續，不過有較高景氣邏輯支撐的行業仍有機會。策略上，輕指數重個股，選擇順週期類配合成長行業作為優先觀察的方向。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，全球增長預期下調，能夠保持成長的優質資產稀缺。美股ROE長期為A股的2倍，得益於美股持續高位的利潤率和槓桿率。工業3.0向4.0切換的背景，大陸產業結構升級，A股將開始新一輪利潤率抬升週期。

中國央行近期鬆口「宏觀槓桿率會有所上升」，居民、企業、政府再加槓桿確保穩增長。未來投資重心在挖掘「槓桿率」和「利潤率」提升的產業方向，如：技術升級帶來利潤率抬升的電動車、太陽能電池；傳統產能低碳轉型的綠色材料；寬信用發力新基建的風光大基地。