違停還敢嗆聲！一名網友昨天開著小貨車準備卸貨，卻看到卸貨專用車位停了一台藍色馬自達3（簡稱馬3），駕駛則下車買便當，他按喇叭提醒後，沒想到馬3的駕駛竟拿手幾對著貨車司機錄影，嗆道「好可憐哦開貨車」，讓網友看不下去，怒轟，「穿西裝連地上的字都不認識，好像更可憐」。

這名網友在臉書「爆料公社」指出，昨天卸貨專用停車格上停了一台馬3，讓他無法卸貨，按喇趴提醒，發現原來駕駛下車跑去附近買便當，但對方回來後不僅不把車開走，還拿起手機對著原PO錄影，聲稱是原PO擋他的路，導致車出不去。錄完影後還嗆「好可憐喔開貨車」，原PO聽了氣炸「現在的人都那麼囂張？」、「穿西裝不見得賺比較多啦」，也拍下現場畫面，指出馬3前面還有一大段空間，證實並沒有擋住不讓他移車。

對此，網友紛紛留言：「身為同一代的馬3車友，我真心感到丟臉」、「好好笑喔，做錯事情還學人家錄影，現在的人都搞不清楚狀況」、「司機大哥別這樣，他有可能是文盲」、「開馬3以為自己開瑪莎」。

不過也有人表示，馬3駕駛不該以貌取人，「批發市場一堆開貨車的行口老闆家裡都是雙B轎車代步的」、「開貨車的很多家裡都是百萬名車耶！傻傻的」、「開雙B車的，也不見得口袋裡都有錢，很多都是裝逼，很多老闆都是自己開小貨車送貨當運動，千萬別瞧不起開貨車的」。