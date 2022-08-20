大陸觀察者網報導，高齡97歲馬來西亞前總理馬哈地19日在美聯社受訪時直言，美國試圖在台海挑起戰爭，他們的總統拜登是無能的領導人。

美聯社報導，馬哈地首先指責美國眾議院議長裴洛西訪台之旅。他認為，中國大陸允許台灣保持現狀，「這不會出什麼問題。他們現在還不打算武力收台。如果他們想用武力，那早就動武了。」

「但是，美國卻為了挑起戰爭挑釁（他們），誘使中國試圖拿下台灣。這樣美國就有藉口去幫助台灣，甚至是同中國對抗，並且能向台灣出售大量武器。」

此外，馬哈地還就國際事務批評拜登的「無能」（ineffective）以及歐盟的言而無信。

他說：「在某種程度上，他（拜登）非常反伊斯蘭，這不公平。面對以色列犯下的各種罪行，甚至是種族滅絕，他毫無作為。」

「北約和歐盟正在進一步升級他們的挑釁行為，然後要烏克蘭人去戰鬥......他們承諾接受烏克蘭（加入北約），但他們沒有。」

馬哈地現年97歲，此前於1981到2003年任馬來西亞總理。2018年時任馬國總理爆發腐敗醜聞，馬哈地領導的反對派在同年選舉贏得歷史性勝利，馬哈地再度出任總理，成為世界上最年長政府首腦。但馬哈地領導的反對派聯盟不到兩年就瓦解。今年8月，馬哈地宣布成立名為「祖國運動」的政黨聯盟，將參與下一屆全國大選，目前尚未公布總理人選。

馬哈地說：「我不知道是否能成為總理候選人，但如果我足夠強壯，足夠健康，他們也想讓我參選，那我就會參選。」