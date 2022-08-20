1名在海軍艦艇上擔任油機上兵於今年服役期間，趁軍艦停泊於蘇澳港及左營軍港時，2度趁同袍熟睡時，伸手撫摸對方生殖器，同袍驚醒後怒單位輔導長報告，法官依犯乘機猥褻罪，判陳男有期徒刑10月，緩刑2年。

據判決書指出，1名陳姓男子為海軍艦隊油機上兵，於106年7月入伍服役，並在110年5月至7月底間，基於乘機猥褻之犯意，分別於5月軍艦停泊於蘇澳港及7月軍艦停泊於左營軍港時，在軍艦寢室內，利用同袍熟睡而不知抗拒的情形下，徒手隔著衣物撫摸同袍之生殖器各1次，同袍驚醒後忍無可忍，並向單位輔導長報告。

陳男於警詢、偵查及法院審理中均坦承不諱，且根據海軍艦隊指揮部法紀調查結案報告、官兵約談紀錄暨家屬聯繫紀錄表等，足認陳男性自白與事實相符，應堪採信。

法官審酌陳男於服役期間未能妥適管理其個人私慾，竟利用其與同袍同一寢室之機會，趁同袍於夜間熟睡而不知抗拒之情形下，摸同袍生殖器，漠視同袍之身體自主權，對同袍身心造成創傷，考量陳男於犯後均坦承犯行，且已與同袍達成和解並賠償，由於陳男於110年8月退伍，法官依犯乘機猥褻罪，判陳男有期徒刑10月，緩刑2年，並應接受法治教育課程參場次，緩刑期間付保護管束。