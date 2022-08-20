台股這波強勢反彈，讓大盤本周連續5個交易日穩居季線之上，全週指數續揚119.81點，期間彈升0.78%，引領台股週線連七紅，本週平均單日成交金額2177.43億元，較前一週僅兩千億元水準再加溫。投信法人力挺台股，本週加碼121.32億元，連續第9週站在買方，外資則是連三賣，本週賣超金額擴大至272.74億元，讓外資今年來累計賣超金額正式突破兆元台幣。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股這波強勢反彈，在電子與金融帶動下，指數順利穩居季線之上，更帶動5日均線向上穿過季線的短線偏強走勢，雖然近兩日電子與金融指數持續在5日均線附近震盪，但三大族群皆站穩月線，反彈格局並未改變，且財報旺季落幕，在財報空窗期以及下半年產業旺季加持，若成交量能可以持續擴大至2500億元以上，則有利於指數維持漲升格局。

廖炳焜表示，後續要留易的2件事:一、外資今年賣超台股突破兆元大關，此為史上新高紀錄，顯示這波外資對台股的態度，受到國際資金緊縮影響，仍維持上漲即調節的步調未變。二、今年的選舉行情，今年底美國要舉行期中選舉，根據歷史經驗，每逢選前美股上漲機率較高，而今年來全球市場皆視美股走勢為首，若美股能維持彈升格局，有利於台股至年底前的走勢，加上台灣也將於11月底舉辦縣市長選舉，在雙重選舉行情加持之下，台股要再出現之前弱勢表現機率較低。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，第三季許多公司交出"better-than-feared"的成績，使得股價有小幅反彈，然而在庫存調整/訂單下修還在進行的狀況下，相關主題仍將以區間震盪。除此之外，亞洲的半導體廠商已經開始調控庫存，但歐美廠商是否會在接下來跟進下修，則是主要觀察重點，關注方向上包括：相關廠商的庫存水準、終端需求的變化作提早的判斷。

就類股選擇上，廖炳焜認為，科技股方面投資人不妨鎖定網通、蘋果概念股、IC設計、汽車與新能源相關，另外則是跌深打底股亦可留意。汽車與新能源車在全球的滲透率持續提高，加上中國車市有政策扶植，近月銷售量大增，近期持續為盤面資金亮點，網通族群則是主要台系網通廠擴產積極，且不少廠商的產能分布已不再集中於中國，較能分散不確定因素風險。