國民黨副主席夏立言訪陸今隔離出關，會面行程備受關注。對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶呼籲，夏赴陸見了誰，又身負何種任務，國民黨應說明清楚，減少國人疑慮，蔡英文政府在兩岸關係中膠著，雙方對應的平台遲遲未啟動，淪為民間社團，無論是執政黨或其他政黨有相關管道，都應公開透明。

賴香伶表示，國民黨主席朱立倫是否有交辦夏立言相關任務赴陸，或會見何種層級的人士，都應說明清楚，減少國人對此疑慮，避免又被抹紅，想達成的善意被打折扣。她重申，若要會見國台辦高官，政府的管道順暢與相關實質協議，會比民間或政黨力量更有效益，大家應慎重對待。

賴香伶話鋒一轉說，蔡政府在現有兩岸關係狀態膠著，各種官方對官方的平台，一直都沒有啟動，像海基會對海協會，宛如淪為民間社團，派代表參加論壇還會被貼上中共同路人標籤，會形成意識型態的對立。

賴香伶也呼籲，無論是夏立言或執政黨，若有相關管道都該公開透明讓國人清楚知道，別衍生成在選舉期間的口水戰，是沒有實質效益的做法。