除了柬埔寨、緬甸之外，國人在杜拜也遭博弈集團限制人身自由，外交部長吳釗燮繼昨天提出「三點說明」後，今天再度透過外交部臉書強調，對於旅外國人的急難救助是外交部的重點工作之一，駐外館處絕不會有刻意耽擱，或在合法狀況下還拒絕協助國人的情況，若有可精進的地方，外交部將會虛心檢討。

吳釗燮今天透過外交部臉書重申，針對2022年1月份，國人在杜拜遭博弈集團限制人身自由案，他再度提出三點說明：

一、本案是詐騙集團使我國國人受害，因此譴責對象應是詐騙集團，不管詐騙集團本身是在中國還是在台灣，他們的行為讓國人受害，也讓中國人民受害，這些都需要加以譴責。

二、就本案的本質而言，國人如果因此於海外受困而需要外交部駐外館處人員協助，我們外館同仁必須要遵守當地國的法律及規定，而外交部本身也有一些法規及作業程序要遵守。

從去年1月1日至現在為止，共有161位國人向杜拜辦事處尋求急難求助，其中已62位國人順利領到新的護照，這些都是外交部及外館依照當地法令及相關規定，所處理的案例。

如果外交部或者外館接到相關請求，在尚未釐清案情，或者未遵守當地法規的情況下，就立即發放護照，並非正確做法，可能也會為我們國家帶來危險。

三、回到本案，從去年12月25日杜拜辦事處接到急難救助的電郵，到今年1月上旬發放護照，讓當事人順利返國，這樣的時間、過程來看已算順利，並沒有外界誤解之刻意耽擱的狀況。每個個案，可能因為個人的情況不同，當事人未必在第一時間完整向外交部同仁說明所面臨的狀況，因此外交部處理過程偶爾也面臨尷尬的情形。

但以本案而言，他說，同仁已經盡力處理。他再次強調，我們譴責對象是詐騙集團，不應為難第一線為國人服務、為外交打拼的同仁。「作為外交部長，我必須在此捍衛外交部的同仁」。

吳釗燮表示，對於旅外國人的急難救助是外交部的重點工作之一，駐外館處同仁均在有限的人力及資源下，盡力提供海外國人協助，絕不會有刻意耽擱，或在合法狀況下還拒絕協助國人的情況，若有可精進的地方，外交部將會虛心檢討，未來也會持續用謹慎的態度處理每一個需要幫助的個案。

此外，他說，駐外館處倘遇國人護照遺失或遭扣之特殊案件，也會啟動加強身份驗證及查核機制，如此或許增加核發護照流程及時間，目的也是為了防堵不法情事，以及為我們國家安全把關。

最近國人遭誘騙至海外從事不法工作事件頻傳，外交部再次呼籲國人提高警覺，並多加關心身旁親友，即時勸阻可能發生的每一個赴海外從事違法線上博奕、電信詐騙等不幸事件。