國民黨副主席夏立言昨在廈門結束10天防疫隔離，正式開始7天的訪陸行程，在20日晚間與廈門市委相關人員及廈門台商協會會長吳家瑩等台胞、台商代表餐敘，夏立言呼籲，儘速開放小三通，恢復兩岸民間交流。

國民黨表示，夏立言向市委相關人員提到，因為廈門與金門距離近，可謂見證了兩岸關係從對峙走向和平發展。而金廈是「小三通」的門戶，因疫情影響，小三通的暫停對於金門鄉親而言，往來兩岸還要先到台灣才能返回金門實在太過辛苦，建議儘速開放小三通，以恢復兩岸民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常。

夏立言提到，希望廈門能協助解決兩岸交流過程中所衍生的種種問題，以確保台商及台灣居民的權益，與促進兩岸人民的民生福祉。並將台灣人民提出的陳情與問題妥適的反應給各個相關機關，協助獲得合理解決。

吳家瑩表示，非常感謝夏立言率團關懷在廈門投資經營工作的台商、台幹、台眷，以及在廈門教書的台灣老師與上學的學生，目前在廈門投資興業的台商約八千多家，老師與學生近3千人，這些人不該被遺忘。同時吳家瑩會長也對廈門各界對他們的照顧，表示感謝之意。

因配合廈門防疫政策，今上午原訂的座談將縮小規模，先邀請廈門當地台商進行座談。與福建其他各縣市台商、台胞等的座談則延至26晚間舉行，夏立言預計下午搭機前往廣州。