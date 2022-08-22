●本周市場四大看點

1.傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會

市場目前正密切關注聯準會未來的升息幅度、量化緊縮（quantitative tightening,QT）和美國經濟的強弱，並希望能從這場全球央行年會中得到更多相關線索。部分投資人認為聯準會主席鮑爾將再次淡化市場的樂觀情緒，並提醒投資人在9月會議之前還有一份關鍵性的通膨與就業報告。此外，市場也將緊盯美國央行是否釋出更多與縮減其9兆美元資產負債表的相關細節，部分投資人認為這是市場流動性的潛在風險。

2.採購經理人指數（PMI）

歐元區經濟步入衰退的擔憂持續升溫，本周發布的PMI初步調查結果或許能提供該地區更清楚的經濟面貌。S&P Global歐元區7月綜合PMI終值從6月的52.0跌至49.9，雖高於初值49.4，但仍創下17個月新低，也仍然跌破50榮枯分界線。周二發布的8月份數據可能顯示苦於能源短缺與價格飆漲、通膨急升以及升息預期的歐元區，其整體商業活動仍然呈現萎縮。

美國和英國的PMI初值也將在周二（當地時間）發布。

3.中國的流動性陷阱

中國料將有更多降息動作，但分析師和投資人懷疑受房地產危機和防疫封城重創的經濟能否得到提振。人行上周一突然調降數個主要利率，市場在大感意外之際，也對該國經濟放緩越感擔憂，導致人民幣跌至兩個月低點。雖然中國央行的目的是促使銀行增加放貸，向金融體系挹注資金，但問題出自於借貸需求低迷不振，企業擔心經濟前景，而消費者則擔心房價暴跌。

4.物價

美國通膨已經到頂還是仍處於40年高點的任何信號總讓投資人的心情七上八下。聯準會最看重的通膨指標—個人消費支出（PCE）物價指數，將於8月26日周五（當地時間）出爐。日前公布的7月消費者物價指數（CPI）與6月持平，低於市場預估的月漲0.2%，更較6月時的月漲1.3%大幅放緩。美國6月PCE物價指數年漲6.8%，創下1982年1月以來的最大漲幅。(2-2)