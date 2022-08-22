我國疫苗採購合約封存30年遭藍營質疑為何不可告人？《美麗島電子報》董事長吳子嘉更爆料，封存原因是採購金額與郭台銘差了一億美金，因此不敢公開。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午出面回應，吳子嘉的說法是道聽塗說，我國採購的疫苗平均一劑約新台幣765元，沒有不能公布。

王必勝表示，疫苗採購合約之所以封存30年，並不是因為被列為國家機密，也不是一定要等30年才能解密、公開，只要採購合約明定的保密時間一到，隨時都能解密，至於公文上所寫的密，只是一般公文的操作慣例，以避免重要文件被外流、查看。

王必勝說，指揮中心受到立法院監督，去年10月立院也成立疫苗調閱小組，並在10月20日召開秘密會議，當時共有15位立委決定調閱範圍、時間、調閱方式，去年12月1日至31日間，共有8位立委曾經調閱過採購相關資料，指揮中心沒有刻意迴避疫苗採購相關爭議。

王必勝強調，指揮中心採購疫苗絕對沒有黑箱，絕對經得起考驗，不能說因採購合約要保密就說黑箱，這是很不公平的事，採購疫苗絕對沒有保密30年的問題，採購合約也沒有簽核到最高國家單位，因此不是國家機密，只要依照合約，要公開隨時都可以。

至於藍營指出，世界各國都有公布採購疫苗一劑花多少錢，如日本就詳細公開向哪些廠商購買，以及每劑單價，王必勝也回應，這些都是用國家採購疫苗的總預算來推估的價格，而鴻海、慈濟、台積電也從未公布每劑疫苗多少錢，都是透過財報的方式讓外界推算。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至今年底扣除捐贈，我國共買到5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每一劑價格為新台幣765元，王必勝表示，這是包含每一種採購品牌，不過各品牌購買的數量不同，僅能做為參考。