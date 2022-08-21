彰化縣8家醫院開設跨科別整合門診，針對「COVID-19 急性感染後徵候群」，由醫護人員專業評估心理狀況、日常生活功能和新冠症狀的改善程度。（吳敏菁攝）

彰化縣累計確診數已達23萬8605人，不少人感染新冠肺炎3個月後，仍有無法以其他診斷解釋、持續至少2個月的症狀，被稱為「COVID-19 急性感染後徵候群」，彰化縣8家醫院開設跨科別整合門診，由醫護人員專業評估心理狀況、日常生活功能和新冠症狀的改善程度。

疫情趨緩，但彰化縣每天還是增加近千名確診案例，而有些確診者在之後，仍出現了大小不同的後遺症，確診3個月後，常見的症狀包括疲倦、呼吸困難、胸痛、掉髮、紅疹、認知功能障礙、睡眠障礙、心肌炎、急性腎損傷等，影響日常生活或身體活動功能。

彰化縣衛生局表示，這些說不清原因的症狀，有出現在確診3個月後，也有人持續多達兩個月，彰化縣服務再升級，特別整合8家醫院開設跨科別整合門診。

透過整合門診，由醫護人員專業評估心理狀況、日常生活功能和症狀之改善程度等，減少因為不同病症需跨多科別就醫之困擾，有效守護確診者康復期間之健康權。

彰化縣衛生局表示，8家醫院開設跨科別門診，分別是彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院、員林基督教醫院、員榮醫院、員林何醫院、衛服部彰化醫院、二林基督教醫院，掛號門診科別和門診時間，可上彰化縣政府網站查詢。

彰化縣衛生局也提醒，彰化縣各醫院中醫部和各中醫診所也有提供長新冠服務，如需預約請先電話洽詢。