蔡英文總統參加彰化市陽明公園參加黃秀芳舉辦的親子活動，致詞表示彰化縣公托速度太慢，推薦最好的黃秀芳。（吳敏菁攝）

蔡英文總統參加彰化市陽明公園參加黃秀芳舉辦的親子活動，和可愛動物、小朋友一起互動。（吳敏菁攝）

蔡英文總統20日陪同民進黨提名彰化縣長參選人參拜埔心鄉武聖宮，到彰化市陽明公園參加親子活動與小朋友同歡，並赴元清觀參香，黃秀芳提出每鄉鎮一公共托嬰中心、每立委選區都有一所國際雙語中小學和校校有保全政策，蔡英文表示育兒補助經費要達1000億，中央要費心，地方也要費心，執行政策，需要有愛心，了解小朋友，也知道怎麼跟父母溝通的縣長，最好的縣長就是這一位黃秀芳。

黃秀芳表示，很多父母反映，上班孩子每人托育，未來當選一定要每個鄉鎮一公共托嬰中心，每個立委選區都設置雙語國際中小學和國際接軌，目前彰化縣國中國小校園保全，都由學校或家長委員付費，未來當選將由縣府來付費，希望各位縣民支持，讓秀芳有機會為更多人服務。

蔡英文總統表示，這是秀芳首場競選活動親子列車，黃秀芳是兩個孩子的媽媽，特別知道爸媽需求，秀芳當立委時，就對小朋友照顧特別用心，有些小朋友生病，特殊用藥不易取得又貴，要求政府成立調度中心，讓有需要的兒童都能快速取得藥材和醫材，對於早產兒的醫療補助也特別大。

蔡英文表示中央政府有重要政策，就是0到6歲小朋，國家幫你養，增加育兒津貼，到可以進幼兒園的時候，可以進入公辦或準公共化，希望地方政府一起來做，不要每次抽籤都抽不到，要增加3000班公立托兒所，彰化做的速度慢，下一次讓秀芳姐姐上，把速度加快，大家說好不好。

隨後黃秀芳等也陪同蔡英文總統體驗親子活動的各種遊具並一起玩泡泡，並到可愛動物區和刺蝟、流浪狗互動，蔡英文摸了小狗狗很久，媒體問，是不是領養幾隻回官邸，蔡英文只說對這些流浪狗，需要有更多關懷的資源。