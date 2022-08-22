和碩(4938)8月以來連續2波高層人士異動，「雙執行長」、「雙技術長」制正式啟動。投資人對於和碩的高層異動討論度相當高，認為和碩將從NB，手機代工領域，轉攻車用市場的看法相當多，和碩在iPhone手機代工的市占飽受立訊威脅，也有投資人評論和碩的經營模式「鴻海化」，預估今年和碩車用相關營收年增可達2位數。近期包括富邦證、里昂證及瑞銀證等給和碩目標價都在70元之上。

和碩8月以來共宣布了2次的高層人事異動，首先，和碩在8月11日董事會通過布達新的共同執行長人選，剛滿73歲的廖賜政卸下執行長職務，改由和碩第五事業處總經理鄧國彥、和碩集團子公司海華科技總經理鄭光志接棒，不僅是和碩年輕一輩接班梯隊正式上陣，也是和碩管理階層首度採用雙執行長模式，新人事案都於8月12日生效。

之後，新的共同執行長做高層人事、如營運長、技術長等新的經營團隊異動。第二波高層人事異動案在8月19日出爐，和碩宣布，新任技術長為董事長特助徐衍珍、研發暨工程資深副總經理王炳欽，這也開了科技下游產業、雙技術長的先例。原營運長姚德慈，同樣在新任執行長接棒後卸下職務。兩位新任執行長將分擔原有營運長的日常工作內容，現階段不會有營運長繼任人選。

新任的技術長之一王炳欽，在華碩、和碩分家後，曾出任華碩筆記型電腦第一事業群總經理，離開華碩後進入和碩，也曾擔任和碩第一事業群總經理，2016年則被調任為研發暨工程資深副總經理，在內部被視為研發實力堅強。

第二位技術長徐衍珍，近年帶領和碩伺服器業務第18事業群，以及網通產品事業第六事業群旗下新成立的「5G產品事業處」，專注伺服器及5G網通應用，希望重新做大伺服器事業。