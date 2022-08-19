中興電工（1513）看好氫燃料電池將是未來發展趨勢，在桃園華亞園區租地打造為氫能生產基地，預計明年第一季正式營運，明年將氫能事業分拆，由中興氫能負責，搶攻印度及東協市場，大陸市場則會與當地廠商合作。

中興電擁有甲醇重組製氫技術，在華亞園區租地4千坪，打造為氫能生產基地，自主研發關鍵零組件，建置低功率燃料電池模組產能及微電網儲能設備產線，預計8月完工，相關設備11月到位，明年第一季正式營運，規劃明年上半年將氫能事業分拆，分成立子公司中興氫能，主攻印度及東協，大陸則會與當地廠商合作。

中興電董事長江義福指出，中興電氫能事業2年前營收7千萬元，去年倍增至1.6億元，今年上半年營收4億元，今年營收目標訂為6億元，明年還會比今年更好。

董事長江義福表示，中興電計有重電、新能源、大陸事業、系統工程、嘟嘟房停車場及CNC等六大事業群，而供電設備及新能源等業務是營收成長主要動能。台電斥資千億元，推動長達10年的電網強韌計畫，中興電今年接獲台電超高壓345KV的GIS開關訂單，金額160多億元，今年電力事業群產線稼動率135％，明年稼動率上看160％。

中興電去年分兩階段，完成台南七股總建置容量216MW太陽能光電廠建置，每年電費收入13～14億元。台南今年日照時間比預期長，今年電費多增加7千萬元。中興電也向花蓮縣政府提出花蓮太陽能電廠三案，總建置容量60MW、洄瀾東電200MW，等花蓮縣政府核照後，就可以動工興建。至於離岸風電布局，中興電只做離岸風電上岸昇壓站，目前離岸風電第三階段多家開發商都與中興電洽談合作。

法人依據中興電上半年EPS達2.43元，前七月合併營收106.12億元，全面改寫同期新高推估，今年合併營收有機會挑戰近220億元、EPS上看5元，雙雙再度締造史上新高。