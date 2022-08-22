阿爾巴尼亞今天表示，他們正在調查2名俄羅斯人和1名烏克蘭人試圖闖進中部一座軍工廠的原因。在此同時，阿國警方也在中部另一座軍工廠的附近逮捕4名捷克人。

阿爾巴尼亞國防部昨天晚間表示，2名該國軍人在逮捕一名24歲的俄羅斯男子時受到輕傷。那名俄國男子闖進中部城鎮格拉姆什（Gramsh）一座軍工廠的廠區內並試圖拍照，他在拒捕的過程中，對前來處理的軍人使用了神經麻痺噴劑。

同案另外2人也在附近遭逮，分別是1名33歲的俄羅斯女性和1名25歲的烏克蘭男性。

阿爾巴尼亞國防部長佩萊希（Niko Peleshi）今天表示現在要說他們的動機還言之過早，但佩萊希提到了地緣政治，暗示這和阿爾巴尼亞政府批評俄羅斯入侵烏克蘭一事可能有關。

佩萊希到醫院探視受傷的軍人後說：「有鑑於更廣泛的地區和地緣政治背景，這不能被當作一般的民事案件就算了，但我們也不能急於下定論。」

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）昨天表示那3人「涉嫌從事間諜活動」，但未提供更多細節。

地拉那（Tirana）當地媒體表示，那3名犯嫌是部落客，經常到不同國家探訪廢棄軍事基地和其他大型工廠。

佩萊希表示，經過調查後，就會搞清楚他們是否為部落客，以及他們的動機究竟為何。

當阿爾巴尼亞還是共黨一黨專政的國家時，格拉姆什那座軍工廠生產俄羅斯設計的AK-47突擊步槍。

阿爾巴尼亞國防部的網站顯示，該廠目前為國防工業提供製造服務。過去，那裡也被用於拆解小型武器和軍火。

在另一起類似的案件中，阿爾巴尼亞警方今天表示，有4名捷克人在中部波利卡尼（Polican）的一座軍工廠遭逮。

警方表示，他們一開始在那座軍工廠外發現2名捷克女子，之後在隧道內發現另外2名男子。

地拉那媒體報導說，4人全都表示自己是觀光客。

那座波利卡尼軍工廠在該國還是共黨一黨專政國家時，負責製造俄製AK-47突擊步槍使用的彈藥、手榴彈、反步兵地雷和反戰車地雷。一些先前到過那裡的外國遊客，進入以前製造彈藥的隧道，並將照片放上網。

從他們發布的照片來看，該地已經廢棄，老舊不堪的機器和彈藥散落一地。

阿爾巴尼亞2019年起成為北大西洋公約組織（NATO）的一員，並加入美國與其他西方國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行列，並對俄國實施制裁。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110822