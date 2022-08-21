澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指稱，將考慮對前總理莫里森（Scott Morrison）任職期間秘密身兼多個部長一事進行調查。他說在收到法律政策專員就莫里森行為合法性建議後將展開調查。

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