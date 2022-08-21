莫里森秘密兼多個部長 澳洲政府考慮調查 23:132022/08/21 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指稱，將考慮對前總理莫里森（Scott Morrison）任職期間秘密身兼多個部長一事進行調查。他說在收到法律政策專員就莫里森行為合法性建議後將展開調查。 APEC觀光部長會議登場 聚焦跨境旅遊合作 涉包庇人口販運 苗縣勞青副處長收押 一字未刪 俄國防部就扎波羅熱核電廠局勢提出警告 #莫里森 #多個 #部長 #考慮 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國多名前高官被搜查 遭批政治報復 04:102022/08/18 焦點新聞 《產業》APEC觀光部長會議 交長促重啟跨境旅遊與合作 09:382022/08/21 財經 越南茶混充高價茶賺價差 調局8個月共查獲1.9萬公斤 16:202022/08/19 社會 美調查國會大廈遇襲案 彭斯：考慮出席作證 12:132022/08/18 國際 特斯拉爆宮鬥？馬斯克「麻吉」涉貪 調查的高管竟先走人 10:232022/08/18 財經 陸國統局調查：超過7成受訪經濟學家認為當前經濟形勢「差」 12:302022/08/20 兩岸 林佳龍批五泰輕軌格局小 侯友宜：當時林部長認為合理 18:512022/08/20 政治 被控25年前性侵學生 校長駁：子虛烏有 04:102022/08/19 地方新聞 日媒：日本考慮部署千枚遠程導彈以對抗中國 17:382022/08/21 兩岸 可打到北韓及大陸 日考慮擁逾1000枚遠程飛彈 15:132022/08/21 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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