由投資大師巴菲特(Warren Buffett)執掌的波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)，近期(8/15)公布13F報告，在第2季美股動盪之際，波克夏共投入約60億美元資金，其中大買蘋果(Apple)股票將近400萬股，是繼第1季斥資6億美元購入蘋果股票後再度加碼，顯示股神特別鍾愛這家科技巨頭，總計共持有逾8.94億股，占波克夏股票投資組合的4成。

這一季(Q2)除了蘋果之外，波克夏也增加電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)與遊戲巨擘動視暴雪公司(Activision Blizzard)的持股，前者共購入逾1,000萬股，現已擁有近1,070萬股亞馬遜股票；後者則買進逾400萬股，累積擁有6,840萬股動視暴雪公司股票，主因看好微軟(Microsoft)收購該遊戲商的計畫，兩起加碼投資都格外引人注目。波克夏第2季前三大持股分別為蘋果(Apple)、美國銀行(Bank of America)、可口可樂(Coca-Cola)。

同時間，從本次13F報告也可觀察到，沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（PIF）也趁機搶便宜，共投入75億美元大手筆買進美國藍籌股，分別布局微軟(Microsoft)、Google母公司Alphabet、臉書(Meta)，以及亞馬遜(Amazon)、Adobe等科技股，儘管第2季估值跌落，仍加大對科技投資的押注。針對生活類股也毫不手軟，紛紛買進星巴克(Starbucks)、Salesforce、家得寶(Home Depot)、好市多(Costco)等大型消費品牌。

國泰全球品牌50 ETF (00916)基金經理人李翰林分析，從近期公布的13F報告不難觀察到，大型投資機構在股市震盪時，加碼的標的多為全球大市值品牌，長期來看，這些藍籌股不僅深受消費者喜愛，也是法人關注的熱門標的，因此長期表現也更加穩定與亮眼。在戰爭、升息和通膨等不確定因素干擾，投資人更適合布局全球市值型ETF，並鎖定投資在全世界大品牌的產業龍頭，聚焦科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，可作為資產配置中的股票核心部位，讓好公司幫我們打工。即便是一般投資人，也能仿效投資機構決策，擁有一籃子績優藍籌股，面對多變的金融環境，也更能穩定心性的堅持長期投資。