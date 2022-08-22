美律(2439)第三季進入傳統旺季，預計營收將呈現雙增，且幅度有雙位數，目前大陸四川限電對營運不致於造成影響，另外，與立訊合作也維持著良好的關係。

美律第二季營收80.04億元，季增加33%、年減少2%，單季稅後純益3.93億元，季增加257.2%、年增加254%，每股純益為1.84元；累計上半年營收140.22億元，年減少11.7%，稅後純益5.02億元，年增加277.4%，每股純益為2.35元。美律第二季營收動能主要來自第一季越南及深圳廠受到疫情影響，部分出貨遞延到第二季，加上第二季豈料況緩解，美律第二季主要動能來自耳機產品，季增達68%，揚聲器則受到上海封城影響表現不佳，利潤則受惠於台幣及人民幣貶值。

美律預期，第三季再受惠旺季效應，營收季增、年增率都可達雙位數，主要受惠於電聲產品進入傳統旺季及新產品出貨，且第三季毛利率也會優於第二季，耳機、揚聲器及電池部門營收及毛利率表現都會不錯，唯一只有麥克風產品受到市場需求下滑下衝擊，營收雖仍可季增、但會呈現年減。

近期大陸四川出現限電問題，美律在大陸的生產基地位於蘇州、深圳及惠州，目前僅有四川限電，故生產並未受到影響。另外，美律產線以組裝為主，用電量並不大，根據前一波限電的經驗，政府只會減少電力並非全面性停供，因此，美律可採減少員工宿舍用電去支應工廠的電力之策略，整體而言，大陸限電不會對於產線造成太大影響。

至於美律和立訊的合作關係上，因蘇州、惠州及越南廠都是美律與立訊合資設立的，蘇州廠主要承接北美手機大客戶的揚聲器，今年還多了藍芽耳機，手錶仍在爭取當中；惠州及越南廠則以耳機產品為主。美律目前北美大客戶主要供應商只有歌爾、AAC及美律三家，故不會跳過美律直接找立訊下單，三家供應商的分配都在三成左右，惠州與越南廠除了承接美律訂單，也可承接來自立訊的訂單，目前和立訊持續維持不錯的合作關係。