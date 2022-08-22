南投縣環保局22日恢復載運竹山鎮垃圾，到外縣市焚化。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣環保局22日恢復載運竹山鎮垃圾，到外縣市焚化。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府停止外運竹山鎮垃圾2個月，引爆縣府與公所的垃圾大戰；經過立委許淑華等人居間協調，22日載運竹山鎮垃圾約14公噸到外縣市焚化，環保局長李易書表示，即日起恢復外運竹山鎮垃圾，未來以每周外運1車次為目標。

垃圾大戰大和解，包括立委許淑華、縣議員蔡孟娥及游顥、鎮長陳東睦、竹山鎮代會主席林賜學及代表林孟麗等人，都到場見證。

李易書表示，全縣每天生產垃圾約250公噸，外縣市協助焚化量每天約100公噸，但是協助焚化垃圾的數量，每天都會變動，雖然無法保證固定的竹山鎮垃圾外運量，但會持續以每周轉運1車次約14公噸為努力目標，也希望各鄉鎮市公所共體時艱。

許淑華指出，竹山鎮堆積的垃圾量達到5.2萬公噸，其中1.9萬公噸已打包，她將促請中央重視，優先增加補助改善垃圾堆置環境，也希望大家以正面溝通協調取代非理性對抗，早日解決竹山鎮及全縣垃圾堆置問題。

縣府原本要在竹山鎮設置綠能中心，從6月15日竹山鎮抗議「全縣垃圾進竹山」後，縣府就不再幫竹山鎮載運垃圾。林賜學表示，垃圾是竹山人的痛，他們的要求很簡單，就是公平持續協助處理垃圾。

陳東睦說，很感謝林明溱縣長聽到竹山人的心聲，特別指派李易書局長到場會勘，希望此次會勘不是政治操作；轉運垃圾是縣府權責，各司其職，遇到問題就溝通解決，才是鄉親最需要且最想看到的結果，也期盼恢復外運的第1輛載運車，不會是唯一的1輛。