美國和韓國的「乙支自由護盾」(Ulchi Freedom Shield)演習於周一開始，動員人數超過萬人，演習規模可謂空前，這是對北韓日益增長的核威脅，以及中國大陸的軍力擴展，做出的防禦態勢。

美聯社報導，乙支自由護盾演習大約10天，從周一持續到9月1日，包括飛機、軍艦、坦克，以及特種兵、步兵、空降兵都會參與。這樣規模的演習，可能會引起北韓的憤怒反應；對此，華盛頓和首爾特別強調這是防禦型軍演，而不是北韓認為的入侵訓。

據報導，乙支自由護盾演習當中，還有韓國民防培訓課程，主要訓練一但遭到攻擊，民眾如何參與民防單位，如何為前線增援武器，燃料供應，以及清除大規模殺傷性武器的污染，為期大約四天。

另外，從俄羅斯對烏克蘭的戰爭教訓，也成為乙支演習的項目，包括無人機攻擊和其他新型態戰爭模式，並針對海港、機場和半導體工廠等主要工業設施如何保護，遭到襲擊時軍民如何應對。

韓國國防部特別強調演習就是針對北韓的威脅，上星期，北韓最高領導金正日之妹金與正，駁回韓國總統尹錫悅提出的「大膽計畫」，只要北韓確定無核化，那韓國可以提供相當大規模的經濟援助與改革。但是北韓指責這是韓國的騙局，並強調北韓不會放棄保護生存與尊嚴的最有力武器(也就是核武器)。金與正嚴厲批評韓國平民活動人士，繼續以空飄氣球釋放反平壤宣傳單，和其他「骯髒垃圾」 ，並指導北韓發生的新冠疫情，就是韓國散佈的物品所帶進來的。

專家說，北韓持續的核試驗，有一動機是希望美國總有一天會接受北韓是「核武俱樂部」成員，也就能在談判上取得經濟和安全的利益。對此，美國與韓國都多次重申，北韓必須無核化。