根據內政部人口統計，台灣自2020年起連續兩年人口負成長，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師張瑞峰22日指出，企業需才恐急，近期許多產業龍頭除已經釋出提高員工薪資待遇等普遍求才、攬才作法外，另提供彈性工作地點像是每月一定天數在家工作、在職進修、全球調派等誘因以吸引員工。

有的企業也在工作場所提供實體福利措施，例如健身房、企業按摩及員工點心、飲料及補給品等點心吧，以提升工作幸福感。

張瑞峰表示，企業提供員工福利措施，需注意福利種類、提供方式及是否供特定員工使用，影響費用列支及員工所得申報。如果是給予特定員工，不論以金錢或實物方式提供均屬於補助員工的一種，為員工所得的一部分，企業應為員工申報、扣繳。

至於針對不特定員工的福利措施，例如許多外商企業在辦公場所設置點心吧，提供員工免費享用零食（如巧克力、餅乾）、飲料（如咖啡、牛奶、碳酸飲料）及補給品（如各種維他命、葉黃素、魚油）供員工自由享用，因為提供對象為全體員工，且員工個別使用情況不固定，因此相關費用企業得以列報，同時員工享有福利但免視為員工所得。

至於費用列支科目，張瑞峰表示，以點心吧來說，性質上類似員工文康、聚餐活動等餐飲費用，依照營利事業稅查核準則第81條規定，相關費用企業應先在福利金項下列支，不足時，再以其他費用列支。

依法規，若營利事業已依法成立職工福利委員會，並依規定提撥職工福利金者，其舉辦員工文康、旅遊活動及聚餐等費用，應先在福利金項下列支，不足時，再以其他費用列支。

實務上，如果企業有職工福利超限轉列其他費用的情況時，張瑞峰提醒，稅局可能會調閱企業職工福利專戶存摺，確認公司歷年提撥之職工福利金餘額是否確實不足以支應，才能由公司以其他費用負擔，企業應特別留意，以免被稅局調整剔除補稅加罰。

在缺工時代，張瑞峰認為，加薪已不是留才、搶才的萬靈丹，可以預期未來企業需要同時提供多種多樣、特殊的員工福利制度以滿足員工並形塑企業特色，以達到留才、搶才目的。