國家通訊傳播委員會（NCC）17日舉行「數位中介服務法草案」說明會，引爆社會反彈，質疑侵犯言論自由。今(22)日台灣民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠率領市議員參選人赴NCC抗議，要求即刻暫緩、收回此部侵害言論自由的惡法；NCC專門委員閻立泰也出面接受民眾黨訴求，承諾在向公眾充分溝通、取得社會共識之前「絕不強推惡法」。

蔡壁如率先發言指出，本法應該要分成兩部分，一個是數位內容的部分，也就是管制的內容，一部是數位市場的部分，包含廣告、分潤的問題，但在本法中只有言論管制的部分、沒有市場的部分，才會引起反彈。蔡表示，台灣是民主自由國家，但在這法中就是行政擴權後的綠共時代來臨，今日跟NCC陳情，希望在草案公告60天之後可以暫緩施行，因為若送進立法院，依照目前國會多數是綠營，在野是擋不住的，希望全民一起擋住這部惡法。

邱臣遠痛批，綠營全面執政之後，對媒體、言論的操控已經到了無法無天的地步，簡直是大東廠時代的來臨；台灣不是北韓、不是中共、不要綠色恐怖，要言論自由，推出這樣的惡法到底是民主進步還是民主退步？他強調拒絕數位東廠，「如果今天不說話，明天將說不了話」，要求NCC暫緩推動數位中介服務法。

NCC專門委員閻立泰表示，NCC本來就很期待藉由該法與社會做溝通、討論；憲法保障的言論自由跟目前要處裡網路上的一些違法言論的流竄的問題，如何達到一個較好的平衡點、真正保障國民生活跟社會安全是NCC想努力達到的目標。

閻立泰說，這陣子以來各界的批評指教NCC都接受，也將意見彙整當中，希望藉由社會正向溝通進行討論，讓社會對於之間的界線有效掌握有明確的社會共識，NCC會努力做調整，後續再做說明。