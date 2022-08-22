國家通訊傳播委員會公告「數位中介服務法」草案，引發各界撻伐，行政院緊急暫緩。對此，國民黨立委賴士葆說，暫緩只是因為民進黨擔心影響選票才緊急踩煞車，只是暫時不推，選舉完又會再來，無論如何就是要箝制言論自由。

賴士葆說，《數位中介服務法草案》推出踢到鐵板，蔡政府暫時喊停是因為要規避年底大選，鋒頭之後要捲土重來，因此這事宛如芒刺在背一般。蔡政府面對民意如此激烈的反彈喊暫停，而不是羞愧、頓悟到侵犯言論自由牴觸了當初的創黨精神，否則為何不承諾不再推這樣昨是今非的法案？暫緩之說證明蔡政府民主自由的核心價值已經崩壞，如今只因擔心影響選票才緊急踩剎車。

賴士葆表示，蔡政府全面執政以後，在野監督的力量薄弱是造成執政黨更加肆無忌憚戕害言論自由的原因，各部會推動有利一黨之私的法案罄竹難書。以國會多數暴力輾壓式的透過舉手、表決，通過許多不公不義的法案， 才會被《亞洲周刊》稱蔡英文是民選獨裁。過去NCC以政治力關掉中天新聞台，完全基於扼殺不同政治立場的言論發聲管道，後來華視犯了許多嚴重的錯誤卻被包庇縱容輕輕地放下，NCC把自己降格成為政黨的附隨組織不以為意。

賴士葆指出，《數位中介服務法草案》第十八條極其爭議，行政機關可以在法院裁定之前要平台業者對於民眾言論加註警示為違法謠言的假消息，這樣主觀的認定，縱容政府的黑手完全介入網路世界，如果思想言論不同於執政黨就要被下架。以論文門的新聞為例，絕大多數的主流民意不認同林智堅的說詞，因為蔡英文立場鮮明的下令全體黨公職一同捍衛林智堅的清白，所以批評林智堅、陳明通的言論就被視同為謠言的假新聞，本法如通過，這些批評的意見都會全被消失。

賴士葆認為，若通過這個惡法的結果，同理可推，選舉期間所有批評政府以及執政黨提名候選人的言論就會被下架移除，如此一來，台灣就道地落實一黨獨大，只會聽到一種聲音，台灣就此落入完全沒有言論自由的獨裁國家。