國家通訊傳播委員會（NCC）近日推動「數位中介服務法草案」，遭各界批評。對此，苗栗議長鍾東錦也批評中央政府，綠營口口聲聲要求言論自由的假面具，卻在數位中介惡法的曝光下，被自己人給拆了下來。

鍾東錦說，雙重標準，一直是綠營深植人心的標籤，在野時要求黨政軍退出媒體，執政後那雙伸入媒體的手，卻是空前絕後，莫此為甚。綠營在培植網軍、關閉中天、以及用網路輿論血洗政壇之後，如今竟還專制到要對人民的言論展開審查，輕則刪文罰款，重則斷網關台，會不會再過個幾年，台灣人民要上網、要發言，也得跟中國大陸一樣靠翻牆才能完成？

他表示，「儘管國民黨的年輕力量奮力擋下了這一局，但執政黨一手遮天的權力，卻也是來自於在野黨的無能為力。」誰能讓國民黨變的強悍，誰就能將台灣政治失衡的天秤拉回來，知民、順民、而後助民，自然就能找回人民的信任感。

鍾東錦說，以這次苗栗縣縣長提名作業為例，沒收初選是不知民心，拒絕民調是不順民意，在助民這方面卻是做得很好，提名一個在地方上毫無經營的候選人，明明白白就是在幫助民進黨，協助民進黨，襄助民進黨有機會贏得2022的苗栗縣長大選。「要捍衛藍天執政，這一仗，我們還得靠苗栗人民自己解決。」