公館鄉公所21日在苗栗特色館舉辦藝術文化節，國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘、同黨參選到底的議長鍾東錦，以及民進黨參選人徐定禎難得同台，3人也逐一致詞，各自也端出政策牛肉較勁。

今天會場上，首先致詞的縣長徐耀昌提到，他接任縣長時雖面臨縣府負債600多億的窘境，但他帶縣府領團隊認真、努力地開源節流，7年多來已為縣府減少逾80億的債務。

他更宣示在卸任前，只會持續減少縣府負債，不會再增加任何債務；部分開源節流省下來的經費，則「以小搏大」作為前瞻計畫配合款，強化18鄉鎮市的軟硬體建設，均衡地方發展。

鍾東錦說，現在各參選人開始比牛肉、開支票是好事，要讓苗栗縣更好是大家的共識，他認為互噴口水或是用汙衊的方式攻擊，非常慘忍又沒人性。

他提到，目前縣政府還負債500多億元，不管誰當縣長，都要像徐耀昌一樣注意財政，他若上任絕對不會把縣政搞垮、債留子孫。

謝福弘則以今天參與的公館鄉作為政見，他表示，公館鄉資源豐富，而且苗栗特色館建設在此，能夠力推很多客家文化，他若當選希望配合多項補助跟經費，把特色館發揚光大，讓全台灣認識公館、全世界認識苗栗。

徐定禎則提出各項福利政見，他說，若當選首先推動全縣國中小學營養午餐免費，再來是生育津貼每胎提高到2萬元、生第3胎補助3萬元，還有敬老愛心卡也提高到1000點等福利政見。