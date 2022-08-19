林佳龍參加由新北市議員參選人高乃芸舉辦的座談會。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（19）日晚間接連前往樹林區、新店區，參加由新北市議員參選人高乃芸以及追求連任的七連霸議員陳永福主辦的座談會，雖新店是外界普遍認定的民進黨艱困選區，但林佳龍相當有信心，他表示，提出好的政見，中間選民就能看見。

林佳龍今晚連跑兩場座談會，立委蘇巧慧、沈發惠、民進黨新北市黨部主委何博文、前國策顧問張富美都站台力挺。林佳龍致詞時表示，大台北環狀捷運網時代即將來臨，自己過去台中市長任內整合中彰投，在交通部長任內也解決跨縣市問題，他要以首都圈區域治理格局，讓新北脫胎換骨，真正地「轉大人」。

林佳龍認為，新北市近期發生各式案件，凸顯市府缺少局處資源整合，他以過去自己台中市長任內推動的食物銀行、建立資訊平台媒合企業做公益當作例子，表示應該要讓供需有資訊平台。

雖新店是民進黨艱困選區，但林佳龍說，新店文教程度高，相信提出好的政見，中間選民就會看見，加上陳永福在地基礎紮實，他不少地方建設都向陳永福請教，未來安坑輕軌通車，可結合國家人權博物館，打造生態人權廊道，加上現有碧潭風景區，在中央支持下，新店一定能成為宜居城市。