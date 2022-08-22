國家通訊傳播委員會（NCC）提出《數位中介服務法》草案引發爭議，外界憂恐有限制網路言論自由疑慮，民進黨立委林靜儀為了護航執政黨，甩鍋給在野黨，稱法案最初由國民黨、民眾黨提出，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安痛批，民進黨現在不要張飛打岳飛，不易混淆視聽轉移焦點。

蔣萬安說明，中介法是民進黨強推，但卻受到撻伐，這是箝制網路言論自由，之前國民黨所提案，是特別針對「性私密影像」做規範，跟現在民進黨提出的要箝制網路言論自由完全不同。

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