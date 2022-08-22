NCC公告《數位中介服務法》引來廣大網友撻伐，行政院不得已踩剎車。國民黨今天開記者會批評民進黨桃園市長參選人鄭運鵬不僅護航《數位中介法》，過去在立法院提案箝制言論自由的劣跡斑斑，是箝制言論自由的慣犯。

桃園市議員參選人凌濤表示，鄭運鵬2017年9月20日鄭運鵬便提案修正《電信法》並增訂《著作權法》第八十四條之一條文，將使政府得以下令封鎖任何「侵權」的「不適當」網站，迫使網路使用者必須先行自我審查，被稱為台灣史上第二次的網路白色恐怖。

凌濤指出，2018年12月9日行政院將修正《數位通訊傳播法》，增列政府主管機關或檢舉人若發現有人在社群網站散播假消息，可要求平台業者查核、下架，否則處以罰緩，鄭運鵬竟稱「業者的利益不應該是國家利益的唯一考量」、「業者當然有義務協助下架」。

凌濤續指出，2020年12月22日對《數位通傳法》是否箝制網路言論自由，NCC召開閉門討論會，鄭運鵬表示「總不能說傳統媒體，永遠在法律上面規範限制一大堆，對網路上面卻沒有辦法來做公平競爭。」直到現在鄭運鵬竟還為《數位中介法》緩頰，稱「絕對不會影響言論自由」，鄭運鵬箝制網路言論自由劣跡斑斑，外表包裝成網路友善使用者，骨子裡就是箝制言論自由的白色恐怖，他過去的發言已露餡。

凌濤表示，桃園未來若要發展成自由的科技城，不能走回頭路讓桃園成為言論審查的示範城市，呼籲蔡政府，不應只是暫緩提案，更應立即撤銷《數位中介法》草案。

國民黨副發言人周羿希表示，鄭運鵬口口聲聲推動十八歲公民權照顧年輕人，卻又在網路上箝制網友言論自由，這就是雙面人、這就是表裡不一，呼籲鄭運鵬出面說清楚講明白對《數位中介法》的態度，更呼籲政府不要當警總，手不要伸向全國人民，國民黨將抗爭到底。