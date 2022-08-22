Stifel金融公司針對大企業高層、企業主與私募投資者的最新調查顯示，高達97％的受訪者認為，美國經濟已陷入衰退（佔18％）或未來18個月恐面臨此狀況（79％）。僅3％的人表示美國可避免衰退危機。

Stifel消費者、零售與多元化工業投資銀行業務主管柯倫德（Michael Kollender）表示：「研究結果與我們平常與企業高層對話相符。」此調查於7月18日～8月5日進行，共訪問70人。

儘管美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，增幅較6月的9.1％放緩，顯示美國通膨可能已觸頂。但Stifel研究發現，通膨升溫與勞力緊縮被視為企業今日營運前兩大威脅。

64％的人將勞力限制列為最大威脅，其次是通膨飆漲（59％）與經濟衰退（54％）。為了減緩勞力短缺衝擊，近三分之二（68％）受訪者表示，他們正在增加科技與自動化投資。41％的人計畫透過收購以提高營運效率。