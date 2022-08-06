廖芳潔與台灣虎航董事長陳漢銘一起擺出「虎爪」pose，相當活潑。（鏡新聞提供）

元晶董事長廖國榮在接受專訪前，特別做功課研究主持人背景，認真態度讓廖芳潔相當佩服。（鏡新聞提供）

主播廖芳潔轉戰鏡電視後，除了主持《鏡電視調查報告》外，再接下以深度訪談產業趨勢為主的節目《領航者》主持棒，接連訪問多位企業掌舵者，包含聯電榮譽副董事長宣明智、台灣虎航董事長陳漢銘、台灣太陽能龍頭元晶董事長廖國榮等，廖芳潔說：「主持《領航者》對我來說是一個新的挑戰，因為我是政治記者出身，過去大多數的人物專訪也是以政治人物為主，平常對於企業產經涉略比較少。」

面對不熟悉的領域，廖芳潔做足功課，並在訪談過程當中，感受到這些企業家的過人之處。「像宣明智董事長很懂得化繁為簡的訣竅；虎航董事長陳漢銘展現出在疫情逆境中，靈活經營、精進管理、不放棄的精神。」透過《領航者》60分鐘的深度訪談，企業家無私分享經驗，借鏡學習，是難能可貴的，「元晶董事長廖國榮最令我震撼的一點，一般都是主持人研究受訪者，他卻主動研究主持人，對我的年齡、背景、經歷熟悉得彷彿目知眼見。」廖國榮則說：「因為對主持人有多一點的瞭解，這樣我就知道用什麼方式說明，能讓她理解我想表達的內容。」認真的態度，讓廖芳潔十分佩服，「這種認真的態度完美詮釋了何謂『領航者』！」

《領航者》首集專訪的宣明智，在節目中解析台灣半導體業下半年趨勢，宣明智喊話：「等待是最大的浪費。」他認為在面對新冠病毒全球流竄、供應鏈解構，台灣靠著半導體業穩如泰山，更在世界舞台扮演更關鍵角色，此刻更要讓世界清楚看見台灣實力。此外，多了一個「作家」身份的宣明智，還分享他的新書，笑說是另類的「孫子兵法」，因為爺爺宣明智寫書，孫子畫插畫，言談中盡是幸福的笑容。《領航者》8月7日起，每周日晚間9點30分於MOD 508台及YouTube播出。