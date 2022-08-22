有37.6％的民眾未來半年想再兌換日圓。雖然2020年3月新冠肺炎全球爆發後，民眾已兩年多不能去日本觀光，但據國泰金控22日公布的8月時事調查，過去半年內仍有28.7％的受訪者有買進日圓，最主要目的就是「日本旅行時用」，占54.8％，且有37.6％的受訪者表示，未來半年還會想再增加日圓部位。

另外，據國泰金調查，只要日圓兌新台幣匯率低於0.21元時，就有52％受訪者會心動，想趁機兌換日圓，在0.21元到0.22元之間時也有15.7％會進場，0.22元到0.23元之間則是17.6％，等於85.3％是低於0.23元就會有意願增持日圓。

國人喜愛去日本旅行，日圓兌新台幣在7月時一度跌破0.22元，加上全球疫情趨緩，國境可望陸續開放，逐漸恢復觀光行程，民眾對趁匯率低點換日圓的意願亦有提升。

國泰金在8月初調查時，雖然日圓兌新台幣匯率回升到0.22元以上，但依舊有37.6％受訪者未來半年仍是會想增加日圓部位，其中有15.2％是過去半年已有買日圓，未來半年還會再加碼，而22.4％是過去半年沒有買日圓，未來半年會兌換日圓；也有13.5％是過去半年已換好日圓，未來半年已不會想增加，39.4％則是過去半年及未來半年都無意願買日圓。

而民眾持有日圓的目的，54.8％還是日本旅遊時要用，想賺匯差者僅12.8％，用來投資日圓計價股票或債券者月2.3％，投資日本不動產要用者更只有0.7％。